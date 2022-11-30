В школе Ярославского района дети замерзают на уроках

В Ивняковской средней школе Ярославского района дети замерзают на уроках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивняковской средней школе Ярославского района дети замерзают на уроках. На занятиях школьники сидят в куртках, только это помогает им согреться.

По мнению родителей учеников, проблема заключается в старых деревянных окнах, которые совершенно не сохраняют тепло в помещениях. За помощью жители Ивняков обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, написав ему сообщение в соцсетях.

Как оказалось, в администрации Ярославского района о холоде в образовательном учреждении знают, но пока разобраться с этим вопросом не могут. Оплачивать замену окон в школе должен местный бюджет, а в нем на это средств нет.

- Необходимая сумма - порядка 4 миллионов рублей. Сегодня на повестке дня по этой школе - установка забора по решению суда. Район выделяет на эту работу в 2023 году 1 миллион 970 тысяч рублей, - сообщили чиновники изданию Yarnews.