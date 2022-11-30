Руководство «Ярэнерго» приглашает на День клиента по вопросам присоединения к электрическим сетям

ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Жители Ярославской области могут лично обратиться с вопросами по технологическому присоединению к электрическим сетям к и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрию Литвиненко.

Посетители получат разъяснения о порядке подачи заявок на ТП, направлении оферт договоров, сроках исполнения мероприятий и другим вопросам на тему присоединения к электрическим сетям.

Личный прием проходит еженедельно по четвергам в Торгово-промышленной палате Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, 62. Прием будет проходить в порядке живой очереди при предоставлении документов, удостоверяющих личность. При желании можно записаться заранее, позвонив в Центр обслуживания потребителей филиала «Ярэнерго» по телефону (4852) 78-12-74.