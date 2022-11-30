В Ярославле обсудили проект бюджета города на 2023 год

На публичных слушаниях в мэрии Ярославля обсудили проект бюджета города на 2023 год Фото: Полина Вачнадзе

В мэрии Ярославля прошли публичные слушания, на которых обсудили проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Бюджет сформирован бездефицитным, социальная направленность сохраняется: 74% расходов связаны с социально-культурной сферой.

В 2023 году в Ярославле продолжится реализация пяти национальных проектов: "Демография", "Образование", "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги" и "Культура". На них будет выделено более 1,8 миллиарда рублей, из которых 154 миллиона - средства городского бюджета.

Онлайн-опрос ярославцев показал, что горожан больше всего волнует вопрос ремонта дорог. К приоритетным направлениям также отнесены благоустройство территорий, образование и работа общественного транспорта.

С показателями бюджета города на следующий год можно ознакомится здесь. Если есть замечания или предложения, их можно направить департаменту финансов.

Главный финансовый документ Ярославля, по которому мы все будем жить весь 2023 год, рассмотрят на заседании муниципалитета 14 декабря.