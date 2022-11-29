Из Ярославской области в регионы России под контролем Россельхознадзора отправлены первые рождественские ели

Пушистая елочка — неотъемлемый атрибут новогоднего торжества.

При реализации столь популярного на сегодняшний день товара – рождественских деревьев, продавцы порой забывают о соблюдении требований действующего законодательства в области обеспечения карантина растений, а ведь именно новогодние деревья могут быть носителями карантинных вредных организмов.

Пихты, ели и сосны – тот материал, на который распространяются карантинные фитосанитарные требования.

Вместе с новогодними деревьями зачастую путешествуют и карантинные виды жуков-усачей рода Monochamus, которые наносят вред лесным культурам и являются переносчиками опасного карантинного объекта, отсутствующего на территории РФ – сосновой стволовой (древесной) нематоды Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle.

На сегодняшний день из Ярославской области под контролем Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям отправлено 4000 штук рождественских деревьев в Белгородскую, Ростовскую, Брянскую, Московскую и Владимирскую области. Прежде чем новогодние красавицы отправились радовать людей, они прошли обязательный карантинный фитосанитарный контроль.

Карантинное фитосанитарное состояние продукции подтверждено карантинными сертификатами, выданными на основании заключений Ярославского филиала ФГБУ «Тверская МВЛ».