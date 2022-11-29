Ярославец подозревается в убийстве своего 69-летнего знакомого Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 61-летний местный житель подозревается в убийстве своего приятеля.

Ранее в одном из домов в СНТ «Березовой роща» было найдено тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Известно, что перед трагедией знакомые вместе выпивали.

- В дальнейшем, между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в результате которого, злоумышленник нанес мужчине удар ножом в область груди. От полученных травм, потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - По результатам заседания судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.