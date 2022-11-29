Наталья Тучкова возглавила управление «Сбережения» ВТБ

Наталья Тучкова закончила КГТУ по направлению «Менеджмент. Управление финансами», а также получила диплом MBA в сфере «Менеджмент организации». Карьеру в банковском секторе начала в 2008 году. В 2009-2011 годах работала в «АзияУниверсалБанке» Кыргызской республики. С 2012 года отвечала за развитие сберегательных продуктов в «Альфа-Банке», с 2018 года – в статусе лидера стрима «Накопления».

– Депозиты и накопительные счета на сегодняшний день остаются основными инструментами для сбережений. В этом году востребованность депозитов среди населения еще больше возросла, так как классический вклад позволяет получить стабильную прогнозируемую доходность при минимальных рисках. При этом и для банка привлеченные средства традиционно играют важную роль в поддержании баланса ликвидности. Поэтому сегодня наша ключевая цель – сформировать для вкладчиков лучшую линейку сберегательных продуктов, которая будет отвечать потребностям самых разных категорий, и усилить направление онлайн-привлечений. Мы рассчитываем, что многолетний опыт Натальи в сфере сбережений позволит ей эффективно решить эти задачи, – комментирует член правления банка ВТБ (ПАО) Святослав Островский.

В предновогодний период ВТБ фиксирует сезонное повышение интереса россиян к классическим сбережениям. Банк планирует нарастить портфель классических пассивов на 18% с начала года, до 4,3 трлн, что почти в два раза выше, чем в среднем по рынку.