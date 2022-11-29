В Рыбинске с 1 декабря стартует конкурс «Каждый папа – Дед мороз» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 1 декабря стартует конкурс «Каждый папа – Дед мороз». С этого момента и до 20 декабря все желающие смогут отправить заявки на участие в новогоднем мероприятии.

— В течение этого времени всем желающим необходимо подать заявку. Затем папы-участники проводят тематический праздник в образе Деда Мороза со своим представлением. Презентация снимается на видео, продолжительность которого не должна превышать 1,5 – 2 минуты. Видеоролик или ссылку на него нужно направить организаторам на почту creative@mail.ru, — рассказали в оргкомитете конкурса.

С 21 декабря начинается второй этап конкурса — онлайн-голосование. Оно пройдет в группе Общественно-культурного центра «ВКонтакте». Здесь же будут размещены видеоролики, присланные от участников, с #КаждыйПапаДедМороз.

Победителя конкурса объявят 24 декабря на Красной площади.