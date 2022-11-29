Нетрезвый ярославец позвонил в полицию и сообщил о минировании здания

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Кировского района Ярославля возбудило уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Нетрезвый 40-летний мужчина позвонил в службу «02» и сказал, что одно из административных зданий заминировано. После проверки специалистов, никаких опасных предметов найдено не было.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, подозреваемый задержан, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Теперь мужчине грозит от шести до восьми лет лишения свободы.