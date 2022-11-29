На ремонт Дворца молодежи в Рыбинске потратят 21 миллион рублей Фото: Администрация Рыбинска

В следующем году Дворец молодежи в Рыбинске ждет ремонт. На это планируется потратить 21 миллион рублей. Перспективы довольно интересные: обновят фойе и открытое помещение первого этажа, на втором – появится современное молодежное пространство.

- Закрывать Дворец на время ремонта не будем. В планах появятся новые мероприятия - семинары «Формула успеха», впервые проведем городские Дни молодежи, Первый профориентационный форум. Продолжим проекты «Мой двор — моя команда», «Безопасный пляж» и другие, - сообщили глава города Дмитрий Рудаков.