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НовостиОбщество29 ноября 2022 10:33

В Ярославле отремонтируют уличное освещение

Уже в этом году будет сделано восемь объектов
Полина Вачнадзе
В Ярославле отремонтируют систему уличного освещения

В Ярославле отремонтируют систему уличного освещения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На общегородском совещании, которое прошло в мэрии, сообщили о ремонте системы освещения города. Уже в этом году планируют сделать восемь объектов. Где именно, в ДГХ сообщат позднее.

- Мы готовим общий городской план. Начнем реализацию программы ремонта объектов уличного освещения, сказал мэр Артем Молчанов.

Обсудили на совещании и вопрос чистоты Ярославля. В 2022 году будет закуплено около 100 утр, которые установят в центре города.