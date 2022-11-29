В Ярославле отремонтируют уличное освещение

В Ярославле отремонтируют систему уличного освещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

На общегородском совещании, которое прошло в мэрии, сообщили о ремонте системы освещения города. Уже в этом году планируют сделать восемь объектов. Где именно, в ДГХ сообщат позднее.

- Мы готовим общий городской план. Начнем реализацию программы ремонта объектов уличного освещения, сказал мэр Артем Молчанов.

Обсудили на совещании и вопрос чистоты Ярославля. В 2022 году будет закуплено около 100 утр, которые установят в центре города.