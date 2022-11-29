Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 10:16

В Ярославской области более 600 автобусов оформят в едином стиле

Транспорт будет желтого цвета
Полина Вачнадзе
Транспорт в Ярославской области оформят в едином стиле

Транспорт в Ярославской области оформят в едином стиле

Фото: Правительство Ярославской области

Транспорт в Ярославской области оформят в едином стиле. С апреля 2023 года на линии выйдут более 600 новых автобусов – их выкрасят в желтый цвет, а борта украсят гербом региона или его элементами.

Новые автобусы, согласно требованиям, к моменту выхода на маршрут должны быть не старше одного года, иметь низкий пол, адаптированы для маломобильных граждан, оснащены системами видеонаблюдения, речевого и визуального информирования пассажиров, устройствами безналичной оплаты проезда.

Проект комплексной модернизации общественного транспорта уже реализуется в Ярославле и области. Современные автобусы ходят по маршруту №176 из Ярославля в Щедрино.