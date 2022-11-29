В Ярославской области скончался бывший военком

На 58-мм году жизни умер бывший военный комиссар Даниловского района. ФОТО: страница Александра Смирнова ВКонтакте

В Ярославской области скончался бывший военный комиссар Даниловского района Василий Курицын. Ему было всего 57 лет.

- Сколько пользы приносил району! Военных-то у нас немного, каждый – на вес золота, а Василий Геннадьевич был человеком, проверенным службой, ответственным и понимающим. Выражаю глубокое соболезнование семье, супруге Наталье Владимировне, сыну Алексею, - сказал глава Даниловского района Александр Смирнов.

Простились с Василием Курицыным 23 ноября.