В Ярославле владелец майнинговой фермы оплатил долги, чтобы не лишиться квартиры

34-летний ярославец добывал биткоины в съемных помещениях и не платил за электроэнергию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владелец майнинг-фермы, расположенной в Ярославле, оплатил долги, чтобы не лишиться квартиры в Екатеринбурге.

34-летний ярославец добывал биткоины в съемных помещениях. Круглосуточно работающая техника потребляла огромное количество электроэнергии, но предприниматель не считал нужным оплачивать счета. Арендодатель о бизнесе не догадывался, а когда узнал, что долг за электроэнергию составляет уже 1,8 миллиона рублей, расторг договор аренды и обратился в суд с требованием возместить ему ущерб.

Судебные приставы дали должнику время на то, чтобы вернуть деньги, но он им не воспользовался. Тогда было вынесено постановлении об аресте счетов.

- Так как средств на счетах было недостаточно, судебные приставы арестовали и передали взыскателю две иномарки Infinity и Nissan, принадлежащие майнеру. Однако передача транспортных средств погасила лишь 400 тысяч от общей суммы задолженности. Тогда судебный пристав, выяснив, что должник владеет ½ квартиры в Екатеринбурге, направил коллегам поручение с целью ареста и реализации имущества для погашения долга. Должник осознав, что может лишиться и недвижимости, сразу же нашел денежные средства и оплатил оставшуюся часть долга, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Еще 130 тысяч рублей должник заплатил в качестве исполнительского сбора.