Россельхознадзор выявил захламление земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском районе ЯО

В октябре 2022 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе села Вознесенье Тутаевского района Ярославской области.

При проведении выездного обследования проверено 5 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 57,7 га, принадлежащих на праве собственности физическому лицу.

На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью, а также была обнаружена свалка на площади 15 м2.

Собственнику земельных участков территориальным управлением Россельхознадзора направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о захламлении земель сельскохозяйственного назначения направлена в Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Тутаевский" для принятия мер в рамках предоставленных полномочий и дачи уголовно-правовой оценки совершенного противоправного деяния.

В целях дальнейшего недопущения захламления земель сельскохозяйственного назначения информация об образовании стихийной свалки направлена в администрацию Тутаевского муниципального района Ярославской области для рассмотрения вопроса организации и сбора мусора на территории близлежащих населенных пунктов.