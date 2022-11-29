В Ярославской области прошел день антитеррористических тренировок

Дети и педагоги отрабатывали свои действия в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации Фото: Правительство Ярославской области

В образовательных учреждениях Ярославской области – детских садах, школах и колледжах – вчера, 28 ноября, прошел день тренировок антитеррористической защищенности. Дети и педагоги отрабатывали свои действия в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации.

В каждом образовательном учреждении она была своя. Например, в школе поселка Ярославка условный злоумышленник проник на территорию через забор.

- Это волнительно, но это обезопасит наших детей в будущем, ведь все будут знать, как действовать правильно в подобных ситуациях. В школе также проводились классные часы, посвященные безопасности в современном мире, уроки ОБЖ, шла работа с родителями, - рассказала директор образовательного учреждения Наталия Петрушова.