В переславском общежитии, где проживают беженцы, произошел пожар

В переславском общежитии, где разместили беженцев из Мариуполя и Харьковской области, произошел пожар Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 27 ноября в переславском общежитии на улице Красный Химик, где разместили беженцев из Мариуполя и Харьковской области, произошел пожар.

По данным МЧС, в тушении были задействованы 10 человек личного состава и 4 машины. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут. Люди не пострадали, только в помещении закопчены стены и огнем уничтожен потолок.

По данным портала «ProГород», который ссылается на слова жителей общежития, пожар случился из-за неисправной проводки. Одновременно были включены стиральная машинка и электрочайник, и проводка не выдержала такой нагрузки.