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НовостиОбщество28 ноября 2022 14:48

В Ярославской области проверили соблюдение правил пожарной безопасности в 14 торговых центрах

Также проверяли антитеррористическую защищенность магазинов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области проверили соблюдение правил пожарной безопасности в 14 торговых центрах

В Ярославской области проверили соблюдение правил пожарной безопасности в 14 торговых центрах

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области за ноябрь специалисты проверили 14 торговых центров на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и антитеррористической защиты. В состав комиссии вошли представители контрольно-надзорных органов и сотрудники регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Один из ТЦ, в котором прошел рейд – «Альтаир». Проверены работа сотрудников охраны, наличие огнетушителей, доступность навигации для посетителей и исправность систем оповещения.

- В ходе контрольных мероприятий выявлены незначительные нарушения, руководителям организаций выданы акты проверок для немедленного устранения имеющихся недостатков, - сообщили в правительстве Ярославской области. - В 2023 году в регионе планируется проверить порядка 500 крупных торговых объектов.