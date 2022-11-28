В Ярославской области больше двух недели ищут 42-летнюю женщину

Приметы пропавшей. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области больше двух недель ищут 42-летнюю Наталию Барабанову. Женщина ушла из дома в селе Давыдово Борисоглебского района Ярославской области 13 ноября. С этого момента родные ничего не знают о ней.

Приметы Наталии: на вид 42-45 лет, рост 160 сантиметров, среднее телосложении, темно-русые волосы.

Известно, что пропавшая ушла в голубой куртке и коричневых замшевых ботинках.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человек, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02,102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.