Названы имена победителей Всероссийского конкурса молодых предпринимателей

Молодых предпринимателей чествовали накануне в Москве. ФОТО: vk.com/rosmolodez

Лидером в номинации «Социальная польза» стала Виктория Сиволапова из Улан-Удэ, второе место за Полиной Зайцевой из Великого Новгорода, третье – за Екатериной Романенковой из Смоленска. В номинации «Прорыв года» первенство отдано Павлу Шевченко из Москвы. Категория «Инновационно-технологическое предпринимательство» досталась Ольге Казютинской из Москвы, второе место у москвича Владимира Кострицина, третье – у Татьяны Комиссаровой из Донского. Перспективные действующие бизнес-проекты были отобраны из 85 регионов России. Всего на конкурс поступило свыше 25 тысяч заявок. Отдельно определены победители в специальных категориях «Лучший проект в сфере ESG-технологий», «Школьная лига» и «Женский бизнес».

Идеи участников конкурса будут воплощены в жизни. ФОТО: vk.com/rosmolodez

В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась еще и «Молодежь с идеями», где участники представили свои проекты в двух лигах – школьники и студенты по четырем направлениям предпринимательства.

– В рамках деятельности трека Росмолодежь.Бизнес мы активно поддерживаем молодежь, которая выбрала для себя предпринимательскую деятельность. Сегодня в России формируется поколение социально ответственных предпринимателей. Принимая то или иное решение, они ориентируются не только на свои потребности, но и на запросы общества. К примеру, в прошлом году в конкурсе «Молодой предприниматель России – 2021» в заключительном этапе приняли участие всего 43 социальных предпринимателя. В этом году на конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» в номинацию «Социальная польза» заявились 1254 молодых предпринимателя, помимо этого есть еще участники лиги «Молодежь с идеями». На номинацию «Социальное предпринимательство» подано 2579 анкет. При этом многие кейсы в других номинациях также можно отнести к социально ориентированному бизнесу. Например, специальную категорию «Лучший проект в сфере ESG-технологий» – получил ДауддинДауди из Санкт-Петербурга, который занимается производством инновационных материалов для регенеративной медицины, – сказал руководитель трека Росмолодежь.Бизнес Алексей Рвачев подчеркнув, что в этом году подано большое количество заявок социально значимой направленности.

Победители конкурса получили сертификаты на обучение. ФОТО: vk.com/rosmolodez

Церемония награждения прошла в рамках фестиваля молодежного предпринимательства «ТВОЕ ДЕЛО. Время возможностей». Для участников и гостей мероприятия была подготовлена насыщенная деловая программа, в которую вошли более 30 активностей. На десяти параллельных сценах прошли стратегические сессии, бизнес-турниры, преакселератор, ток-шоу, нетворкинг, профильные мастер-классы от блогеров и топовых бизнес-экспертов.

В фестивале приняли участие Александр Демин, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, Юлия Алексеева, начальник департамента социального развития ОАО «РЖД», Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия развития» ГК «Росатом», Екатерина Морозова, директор открытого университета «Сколково», Дмитрий Кулиш, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций «Сколтех» и многие другие.

Конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» проходил в два этапа. Сначала отборочный, далее – полуфинал в виде онлайн-интервью. Заявки оценивали предприниматели с большим опытом работы, сотрудники организаций высшего образования, представители общественных организаций и фондов по ряду критериев: от состояния финансовых показателей до количества предоставляемых предприятием новых рабочих мест.

За 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призерами стали предприниматели из 43 субъектов страны. Конкурс нацелен на поощрение проектов молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, выявление успешных практик, а также популяризацию молодежного предпринимательства. Это один из инструментов поддержки в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства трека Росмолодежь.Бизнес, сообщает пресс-служба «Росмолодежи».