Мероприятие прошло 25 ноября в Волковском театре Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле вдов и матерей погибших военных не пригласили на вечер, посвященный Дню матери, который прошел 25 ноября в Волковском театре. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил председатель правления ярославского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков.

- В списках не значатся...Родителей и вдов ярославцев, погибших при защите Отечества, не пригласили на торжественный вечер, посвященный Дню Матери. Какой-то цинизм, который и в голове-то не укладывается... Причем, этот последний случай вовсе не единичный. И по своему опыту, и по отзывам матерей, знаю, что, в отличие от прошлых лет, члены семей погибших в Афгане и на Северном Кавказе ярославцев, регулярно не приглашаются, ни на мероприятия 9 мая на Советскую площадь, ни на 8 марта, ну и на День Матери, - написал Игорь Ямщиков. - Телефон в эти дни ноября обрывался, и мамы спрашивали, почему их не пригласили?

Игорь Ямщиков и его коллеги собираются направить письмо губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву, чтобы разобраться в случившемся инциденте.

На торжественном вечере присутствовавшим мамам вручили 13 наград «За верность родительскому долгу», а также чествовали 10 лучших семей – участников регионального смотра-конкурса «Семья года».