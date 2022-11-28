Российский банк запускает программу «Рекомендация партнера» для клиентов СМБ

Для того, чтобы стать участником реферальной программы, достаточно предоставить ИНН и номер телефона партнера, которого предприниматели рекомендуют для обслуживания в ВТБ. Банк формирует индивидуальный промокод и передает его клиенту для активации новым контрагентом при открытии счета.

В интернет-банке и мобильном приложении клиенты смогут отслеживать статусы сгенерированных промокодов, получать информацию о начислении льгот за ту или иную рекомендацию и просматривать историю своих рекомендаций.

– Стратегическая цель ВТБ – обслуживать 1 млн активных клиентов в сегменте среднего и малого бизнеса до конца 2022 года. Мы стремимся предоставить максимально широкий спектр услуг и возможностей для предпринимателей. Понимая, насколько они ценят надежных партнеров и время на их поиск, мы хотим поощрить клиентов-промоутеров за положительные отзывы, а также поддержать предпринимателей, которые начинают сотрудничество с банком по их рекомендациям. Условия реферальной программы максимально простые, а участие в ней доступно в цифровом формате, – комментирует руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Юлия Копытова.