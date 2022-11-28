В Рыбинске мужчина украл 99 килограммов чугунных труб

Полиция установила подозреваемого в краже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рыбинске ранее судимый 32-летний житель микрорайона Мариевка подозревается в краже чугунных канализационных труб.

Ранее в полицию сообщили, что из подвала одного из жилых домов украли трубы и с работой трубопровода из-за этого начались некоторые проблемы.

Выяснилось, что мужчина зашел в подвал, срезал 20 метров чугунных труб и унес их с собой. После этого, злоумышленник сдал все украденное в пункт приема металлолома. Общий вес похищенного достиг почти 99 килограммов. Местный житель признался в содеянном.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.