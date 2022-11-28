Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:40

В Рыбинске мужчина украл 99 килограммов чугунных труб

И сдал их в пункт приема металлолома
Анастасия ГОЛУБЕВА
Полиция установила подозреваемого в краже

Полиция установила подозреваемого в краже

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рыбинске ранее судимый 32-летний житель микрорайона Мариевка подозревается в краже чугунных канализационных труб.

Ранее в полицию сообщили, что из подвала одного из жилых домов украли трубы и с работой трубопровода из-за этого начались некоторые проблемы.

Выяснилось, что мужчина зашел в подвал, срезал 20 метров чугунных труб и унес их с собой. После этого, злоумышленник сдал все украденное в пункт приема металлолома. Общий вес похищенного достиг почти 99 килограммов. Местный житель признался в содеянном.

- Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.