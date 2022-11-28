В Ярославле с апреля идут поиски 17-летнего юноши

В Ярославле продолжаются поиски 17-летнего Алексея Черныша Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле продолжаются поиски 17-летнего Алексея Черныша. 26 апреля этого года он ушел из дома во Фрунзенском районе Ярославля. Матери сказал, что пошел устраиваться на работу. С тех пор об Алексее ничего не слышно. Только летом вроде как его видели в Заволжском районе города.

- По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Приметы:

Рост - примерно 171 сантиметр;

Телосложение - худощавое;

Волосы - короткие, светло-русые;

Размер обуви - 40/41

Глаза - серые.

Был одет: штаны цвета хаки, джинсовая куртка, черная жилетка, шапка серого цвета.

Размер одежды - 44.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Алексея, просьба сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области 8(962)209-00-08.