В Ярославле выставили на продажу второй этаж бывшего кинотеатра «Родина»

Второй этаж бывшего кинотеатра выставили на продажу. ФОТО: сайт бесплатных объявлений

Второй этаж бывшего кинотеатра «Родина» в Ярославле можно купить или взять в аренду. Помещение площадью чуть больше 400 квадратов выставили за 40 миллионов рублей, аренда обойдется в 700 рублей в месяц за квадрат.

- Здание расположено на первой линии улицы Республиканской, вблизи находится торгово-развлекательный центр «Флагман», «Сбербанк», сквер «Встреча», что увеличивает пешеходный и автомобильный трафик, - говорится в объявлении.

В помещении имеются все коммуникации, есть возможность установить вентиляцию и кондиционирование.

На первом этаже бывшего кинотеатра «Родина» находится магазин крупной торговой сети и ресторан быстрого питания.

Последним днем работы кинотеатра стало 25 ноября 2020 года. Решение о закрытии «Родины» принял его владелец - не помогли ни просьбы ярославцев, ни даже петиция в адрес мэрии. В какой-то момент даже были опасения, что здание снесут, но они, к счастью, не подтвердились.