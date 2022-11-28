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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:37

Хоккейный корт в Рыбинске поставили на кадастровый учет

Строительство ледовой площадки шло два года
Полина Вачнадзе
Хоккейный корт в Рыбинске поставили на кадастровый учет. ФОТО: Управление Росреестра по Ярославской области

Хоккейный корт в Рыбинске поставили на кадастровый учет. ФОТО: Управление Росреестра по Ярославской области

Хоккейный корт в Рыбинске, строительство которого шло два года, поставлен на кадастровый учет. Крытая ледовая арена, площадью чуть меньше 4 тысяч квадратных метров, находится на улице Юбилейной.

- Заявления о постановке на учет социально-значимых объектов региона находятся в Управлении на особом контроле, учетно-регистрационные действия осуществляются в первоочередном порядке. Еще один спортивный объект в копилку рыбинского края, ориентированного на зимние виды спорта, - прокомментировала руководитель Управления Елена Галеева.