Участились обращения по поводу укусов собак и нарушения ветеринарного законодательства

Так, в октябре 2022 года в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступило информационное письмо из МО МВД России «Тутаевский» по факту покуса жителя города Тутаев собакой.

Согласно предоставленной информации, гражданина, проживающего в, г. Тутаев, покусала принадлежащая соседу собака породы такса. По информации из департамента ветеринарии Ярославской области, хозяин собаки обратился в Тутаевскую РВС для постановки животного на карантин только в ноябре. За период 2021-2022 гг. собака против бешенства не прививалась. В нарушение «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства», утв. Приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 № 705, владельцем животного противоэпизоотические мероприятия (исследования, обработки) принадлежащей ему собаки проводились позднее 12-ти часов после факта покуса.

Другой случай произошел в с. Новый Некоуз. Собаки, принадлежащие местной жительнице, неоднократно нападали на людей, в том числе на детей. Сотрудниками Управления был направлен запрос в департамент ветеринарии Ярославской области о предоставлении информации о регистрации и постановке на учет в государственной ветеринарной службе Ярославской области, а также проведённых противоэпизоотических мероприятиях за период 2022 года (исследования, обработки) собак, принадлежащей гражданке. Установлено, что гражданка для проведения клинического осмотра и изолированного содержания собак в государственную ветеринарную службу не обращалась, информация о вакцинации животных против бешенства государственная ветеринарная служба не имеет.

В соответствии с п. 2 ст. 60, ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", владельцам собак Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напоминает, что источником возбудителя бешенства являются восприимчивые животные семейств псовых, кошачьих, куньих. Восприимчивые животные, за исключением диких восприимчивых животных, покусавшие людей и (или) животных, в течение 12 часов после покусов подлежат доставке их владельцем в организацию, подведомственную органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему переданные полномочия в области ветеринарии, для клинического осмотра специалистом госветслужбы и изолированного содержания под наблюдением специалистов госветслужбы (далее – изолированное содержание) в течение 14 календарных дней. Результаты наблюдения за изолированными восприимчивыми животными в течение 24 часов по окончании наблюдения должны сообщаться специалистом госветслужбы в письменном виде в медицинское учреждение, оказывающее антирабическую помощь людям, которым нанесены укусы этими животными.