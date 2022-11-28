Похороны Сергей Латыпова пройдут в среду, 30 ноября. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

27 ноября в Рыбинске скончался генеральный директор АО НПФ «Старт» Сергей Латыпов. Свои соболезнования родным и близким Сергея Талиповича принес глава города Дмитрий Рудаков.

- Латыпов сохранил коллектив высококвалифицированных работников. Сегодня в штате «Старта» 160 человек. Мы нашли с ним много тем для разговоров. Большое внимание руководитель уделял кадровой проблеме, сотрудничал с РГАТУ, привлекал к работам научных сотрудников нашего университета. Собирался участвовать в городских программах развития среднетехнического и высшего образования. Он был большим фанатом хоккея, говорили с ним о поддержке нашей команды «Полет», - написал на своей странице ВКонтакте Дмитрий Рудаков.

Похороны Сергей Латыпова пройдут в среду, 30 ноября. Прощание начнется в ОКЦ в 11:00, отпевание в 12:00 в Спасо-Преображенском соборе.