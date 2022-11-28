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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:31

Росавиация продлила запрет на полеты из Ярославля в Краснодар

И еще в 10 аэропортов страны
Полина Вачнадзе
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов страны

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 южных аэропортов страны. В их числе – аэропорт Краснодара, куда летали воздушные суда из Ярославля. Ограничения будут действовать до 3 декабря.

Также запрещены полеты в Анапу, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают штатно.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - говорится в сообщении Росавиации.