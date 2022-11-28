В Ярославской области стоматологу, попавшему в ДТП, собирают средства на лечение

Родные стоматолога Малика Керимова собирают средства ему на лечение. ФОТО: группа "Подслушано Семибратово" ВКонтакте

Родные стоматолога из Ростова Малика Керимова собирают средства ему на лечение. 23 октября в поселке Семибратово мужчина попал в ДТП. До 25 ноября он находился на лечении в СМП имени Соловьева, сейчас – в реанимации, на аппарате ИВЛ.

Малик Керимов получил тяжелейшие травмы, в том числе, ушиб головного мозга, оскольчатые переломы лобной, теменной, височной зон, ушиб спинного мозга, многочисленные переломы. Лечение требует немалых материальных средств, поэтому родные обратились за помощью.

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- Очень хороший врач… Здоровья ему, - пишут ярославцы в соцсетях.