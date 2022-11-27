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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 12:04

В Ярославле 9-летний мальчик, играя на мамином телефоне, отдал мошенникам 35 тысяч рублей

Ребенок скинул злоумышленникам реквизиты банковской карты мамы
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ребенок скинул злоумышленникам реквизиты маминой банковской карты

Ребенок скинул злоумышленникам реквизиты маминой банковской карты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле 9-летний мальчик играл на мамином телефоне. Он получил сообщение о том, что можно пополнить игровой баланс. Для этого нужно было прислать реквизиты банковской карты, что ребенок и сделал. Чуть позже с маминой карты были списаны 35 тысяч рублей, а также оформлен кредит на имя женщины.

- Полицией по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.