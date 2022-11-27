В Ярославле 9-летний мальчик, играя на мамином телефоне, отдал мошенникам 35 тысяч рублей

Ребенок скинул злоумышленникам реквизиты маминой банковской карты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославле 9-летний мальчик играл на мамином телефоне. Он получил сообщение о том, что можно пополнить игровой баланс. Для этого нужно было прислать реквизиты банковской карты, что ребенок и сделал. Чуть позже с маминой карты были списаны 35 тысяч рублей, а также оформлен кредит на имя женщины.

- Полицией по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.