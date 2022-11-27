В Ярославле завершается Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах

В конкурсе приняли участие около 500 музыкантов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 25 по 27 ноября проходил Всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах имени В.Н. Городовской. Он собрал около 500 участников из 28 городов нашей страны.

- Свое мастерство показали музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Брянска, Тамбова и Казани, Ухты и Североморска и других городов. Ярославский регион представила молодежь из Ярославля, Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского и Ростова, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В состав жюри вошли профессора и доценты Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, Российской академии музыки имени Гнесиных.

Сегодня, 27 ноября, в нашей филармонии состоятся торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт.