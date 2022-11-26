В Ярославле после капремонта открыли сурдологический центр детской больницы

На ремонт здания, построенного в 1967 году, из бюджета было выделено 6 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В областной детской больнице после капитального ремонта открыли сурдологический центр. В марте этого года родители маленьких пациентов пожаловались на ужасное состояние помещений медучреждения. Капитальный ремонт там планировался, но опубликованные в соцсетях фото с черной плесенью и грибком на стенах, стали толчком для того, чтобы центр перевели в другое здание.

На ремонт здания, построенного в 1967 году, из бюджета было выделено 6 миллионов рублей. Ремонт проходил в несколько этапов. Сначала сделали крышу, затем обновили помещения: покрасили стены и заменили полы, установили новые окна и мебель. В ближайшее время будет оборудовано игровое пространство для малышей.

Сурдологический центр в областной больнице - единственный в регионе. Здесь ежедневно принимают около 12 пациентов от 0 до 18 лет. Без проводимой здесь диагностики невозможно направлять ярославских ребятишек в федеральные клиники для оперативного лечения нарушений слуха, выдавать направления для освидетельствования в бюро МСЭ для детей с тугоухостью.