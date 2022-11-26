В образовательных учреждениях Ярославской области пройдут антитеррористические учения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 28 ноября, во всех образовательных учреждениях Ярославской области пройдут антитеррористические учения. Для каждого детского сада, школы, колледжа будет составлен свой сценарий и педагоги должны будут сориентироваться в предложенной ситуации.

- От действий педагогов и персонала образовательных организаций зависит очень многое, и тренировки помогут на практике отработать алгоритмы и закрепить навыки поведения. На этот раз мы запланировали по минимуму привлекать к учениям представителей силовых структур и сосредоточиться именно на инструктаже и практических действиях педагогических коллективов, - пояснила директор департамента образования Ирина Лобода.

В сценариях можно задействовать детей, но по минимуму - учебный процесс рекомендовано не нарушать. Главное в учениях, которые пройдут в понедельник, добиться слаженности действий педагогического коллектива.