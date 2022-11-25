В Ярославле мужчина с игрушечным пистолетом ограбил ювелирный магазин на полмиллиона рублей Фото: УМВД по Ярославской области

В полицию Ленинского района Ярославля обратился директор ювелирного магазина. Он рассказал, что в один из вечеров к ним в торговый зал вошел неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, разбил витрину и похитил восемь золотых браслетов. Ущерб – 479 тысяч рублей.

Правоохранительные органы установили подозреваемого. Им оказался 48-летний мужчина, который ранее уже участвовал в подобном преступлении в Воронежской области.

- Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что заранее готовился к совершению преступления, приобрел игрушечный пистолет и спецодежду, от которой он впоследствии избавился. Похищенные ювелирные изделия мужчина продал неизвестному, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. – Полицией по Ленинскому городскому району было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».