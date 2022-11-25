В Рыбинске выбирают новогоднюю ель на Красную площадь Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске выбирают новогоднюю ель на Красную площадь города. Специалисты просматривают варианты деревьев у горожан, которые приняли участие в акции «Елка в дар». Скоро подходящую зеленую красавицу должны найти. Уже 12 декабря ель будет стоять наряженная на площади перед музеем-заповедником.

— Хочу поблагодарить наших неравнодушных жителей за их отзывчивость. За месяц мы получили более 30 предложений, сообщения поступали даже из Рыбинского района. Сейчас работаем по адресам, выбираем ель на Красную площадь. Специалисты выезжают на место, оценивают состояние и характеристики дерева, есть ли возможность подъезда тяжелой техники. Этот момент очень важен. Ель может быть очень красивой, но если к ней не сможет подъехать кран, нам просто будет ее не вывезти. Поэтому прошу отнестись рыбинцев к этому с пониманием, - сказала заместитель директора МУП «ДЭС» Елена Дементьева.