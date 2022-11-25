В Ярославской области в выходные похолодает до -14

В Ярославле заметно похолодает в эти выходные Фото: Олег УКЛАДОВ

В центральных районах страны, в том числе и Ярославской области, ожидается арктическое вторжение. Днем в выходные ожидается от -6 до -9 градусов, ночью похолодает до -14.

- Тепло принес активный атлантический циклон, но его влияние на погоду слабеет. К выходным ледяной арктический воздух сможет пробиться в центральные области страны, - предупредили синоптики Центра «Фобос».

Сегодня в Ярославле малооблачно, днем -7..-9, ветер слабый. В ночь на субботу столбик термометра опустится до -14.

Завтра, 26 ноября, также малооблачно, днем -8..-10, ночью -12..-14.

В воскресенье, 27 ноября, днем -5..-7, ночью -11..-13 градусов. Ветер умеренный, восточный.