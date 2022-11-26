В Ярославле пройдет благотворительная книжная ярмарка

В Ярославле 4 декабря пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле 4 декабря пройдет благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». В этот раз все средства, полученные с продажи книг, пойдут приюту для кошек «Артемида».

Ярмарка будет проходить в ТЦ «Фреш» на проспекте Фрунзе,38 с 12:00 до 18:00. Стоимость большей части изданий – 30 рублей. Здесь можно купить детские книги, русскую и зарубежную классику, советские издания, фантастику, детективы, романы. При желании кошкам можно помочь и другим способом – принести на ярмарку корм «Про план».

А 27 ноября в торговом центре состоится сбор книг. Принести ставшие ненужными издания можно с 14:00 до 18:00, их принимают на первом этаже.