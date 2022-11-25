Лучшего кибершахматиста определят онлайн

Кроссплатформенность позволяет соревноваться друг с другом обладателям различных устройств: они могут играть в Auto Chess за компьютером, приставкой или прямо с мобильного телефона Фото: Василий Вахрин

Auto Chess – это новый уникальный автобатлер на игровой платформе CyberHero, которую развивает Tele2. В этом году восемь участников посоревнуются между собой за право стать лучшим. Матч состоит из двух стадий: подготовки и игры. Во время подготовки шахматисты расставляют своих персонажей на доску, а в ходе игры фигуры соревнуются между собой. Чемпионат пройдет в формате Super Series в два этапа: открытые квалификации для всех желающих и финал. Квалификации пройдут в конце месяца – 27 ноября, а ровно через неделю лучшие участники сойдутся в решающей игре. Финалисты поделят между собой звание сильнейшего шахматиста и крупный призовой фонд прямо на трансляции финального матча в социальных сетях.

Новый игровой жанр, появившийся в 2019 году, быстро набрал популярность и собрал миллионы фанатов, между которыми нет никаких границ. Кроссплатформенность позволяет соревноваться друг с другом обладателям различных устройств: они могут играть в Auto Chess за компьютером, приставкой или прямо с мобильного телефона. Предстоящая серия турниров состоится при поддержке разработчиков Drodo Studio, сообщает пресс-служба Tele2.