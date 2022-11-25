Губернатор региона Михаил Евраев ответит на вопросы ярославцев

Глава региона ответит на вопросы ярославцев Фото: Правительство Ярославской области

7 декабря губернатор Ярославской области Михаил Евраев проведет прямую линию. В прямом эфире телеканала «Россия 24» и радио «Маяк. Ярославль» глава региона ответил на поступившие ему вопросы.

Задавать их можно:

- по электронной почте VoprosEvraevy@yarregion.ru;

- с помощью чат-бота в Telegram @VoprosGubernatoru_Bot; - по телефону 8-800-505-63-43 во время прямого эфира;

- в виде видеообращения, которые принимаются в мессенджерах (Viber, whatsapp, telegram) по номеру 8-906-635-91-48.

Как пояснили в правительстве области, те вопросы, на которые губернатор не успеет ответить во время прямого эфира, будут направлены в аппарат главы региона. Главное, в обращении не забудьте указать свои контакты.