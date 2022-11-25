Платим, а услуги нулевые: ярославцы в шоке от предстоящего роста цен за коммуналку

С 1 декабря в Ярославской области увеличится плата за коммунальные услуги Фото: Полина Вачнадзе

С 1 декабря в Ярославской области увеличится плата за коммунальные услуги. Для всех регионов установлен единый средний индекс изменения платы – 9%. Декабрь еще не наступил, а ярославцы уже с ужасом ждут квитанции за этот месяц, которые придут в январе. Такой вот новогодний подарочек.

- Боюсь представить наш счет за квартиру в 93 квадратных метра, - пишет Елена П.

- При этом вода горячая течет вонючая и грязная, напор постоянно меняется, иногда сложно помыться: то холодная, то кипяток. Вот за это платить больше? Ну, спасибо, конечно, - возмущается Наталья П.

- ЖКХ обнаглели! Услуги нулевые – ни разу за 40 лет не было ни капитального ремонта, ни ремонта подъездов! Компенсация упала так, что даже смешно. Кстати, тарифы устанавливаются и корректируются областью. Что вы творите, господа у власти? – негодует Наталия Н.

Напомним, с 1 декабря плата за обращение с ТКО в многоквартирных домах составит 104 рубля 11 копеек с человека, в частном секторе – 117 рублей 99 копеек с человека. За электроэнергию ярославцы будут платить по 4,55 рубля за киловатт-час, за газ – 8,92 рубля за кубометр. Стоимость услуг по водоотведению, горячему и холодному водоснабжению и отоплению в среднем вырастет на 8,5 – 10%.