67 сотрудниц Сбера в Ярославской области стали мамами в 2022 году

В преддверии Дня матери Ярославское отделение Сбербанка подготовило статистику, отражающую собирательный образ мамы в Сбере Ярославской области:

– 940 сотрудниц (80,9 %) имеют детей;

– 67 сотрудниц стали мамами в 2022 г.;

– средний возраст мам, родивших ребенка в 2022 г. – 30 лет;

– Самому младшему ребенку сегодня исполнился 1 месяц;

– Средний возраст мам при рождении ребенка – 27 лет, самой молодой маме 19 лет;

– Самая многодетная мама воспитывает 5 детей;

– 245 мальчиков и девочек - растут в многодетных семьях: 77 мам воспитывает трех и более детей;

– 51 % сотрудниц воспитывают мальчиков и 49 % девочек;

– Самое популярное имя мальчиков – Александр, девочек – Анастасия.

– День матери – один из самых трогательных праздников в году. Я поздравляю всех мам с этим замечательным днем. Ярославское отделение со своей стороны активно поддерживает семьи сотрудников с детьми. В дополнение к обширной социальной программе банка, в нашем отделении мы проводим много мероприятий – мастер-классы, тематические дни, спортивные активности и даже театральные представления, – управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

Забота о материнстве и семьях с детьми находится в фокусе внимания Сбера. Банк регулярно проводит мероприятия для детей, родителей и всей семьи.