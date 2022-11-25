5 способов передать показания приборов учета электроэнергии

Передать показания можно любым удобным способом:

на официальном сайте «ТНС энерго Ярославль;

в личном кабинете на сайте «ТНС энерго Ярославль»(необходима регистрация; в случае возникновения трудностей с авторизацией – можно обратиться за помощью, заполнив форму обратной связи);

в автоматическом режиме по телефону Единого контактного центра: 8 (4852) 280-363;

в терминалах и кассах партнеров компании;

в мобильном приложении «ТНС энерго» (необходима регистрация). Обратите внимание, что пользователи, зарегистрировавшиеся в мобильном приложении, автоматически получают доступ к Личному кабинету на сайте компании.

Своевременное поступление данных в энергокомпанию является гарантией корректного расчета платы за потребленную электроэнергию. Если показания приборов учета в установленные сроки не предоставляются, в первые три месяца гарантирующий поставщик определяет размер платы исходя из среднемесячного объема потребления электроэнергии, а затем – по нормативу.

Кроме того, своевременная передача показаний счетчиков помогает энергетикам более точно рассчитать размер общедомовых нужд за электроэнергию.