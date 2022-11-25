Дети прыгают через ямы: депутат муниципалитета показал, как в Ярославле отремонтировали проезды к соцобъектам

В таком состоянии оставили дорогу к школе. ФОТО: Василий Тубашов

Депутат муниципалитета Ярославля Василий Тубашов рассказал и показал «последствия» ремонта проездов к социальным объектам. Фотографии сделаны у школы №2 в Заволжском районе города. Дорога и ее обочины, по словам депутата, больше напоминает полосу препятствий.

- Некоторые дети, безусловно, рады этому. Залезают на сложенные бордюры, кучи гравия, прыгают через ямы. А вот рабочих как-то не наблюдается, - пишет Василий Тубашов на своей странице ВКонтакте. – Вот только кто будет отвечать за травмы, полученные в результате таких игр? Можно ли в таких погодных условиях укладывать асфальт? И когда это все закончится? Ответы на эти вопросы очень надеюсь получить на депутатский запрос.