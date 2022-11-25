В Рыбинске выставлены на продажу три недостроя Фото: Павел КЛОКОВ

В Рыбинске выставлены на продажу три недостроя, сообщает издание «Черемуха». Речь идет о недостроенном спорткомплексе на улице Баженова,11Б, зданиях на улицах Карякинской, 8 и Приборостроителей,32. Первый объект готов на 30%, остальные – на 10-15%.

Здание на улице Баженова администрация выставила по цене в 31 миллион рублей, за объект на Карякинской планируют выручить от 962 тысяч рублей, а за недострой на Приборостроителей – 13,7 миллиона.

Торги должны пройти в конце декабря.