Двух ярославцев обвиняют в коммерческом подкупе

Следственные органы Ярославля завершили расследование уголовного дела в отношении двух ярославцев Фото: Полина Вачнадзе

Следственные органы Ярославля завершили расследование уголовного дела в отношении двух ярославцев. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 44-летний старший инженер-строитель акционерного общества обвиняется в коммерческом подкупе, а его знакомый – 40-летний директор ярославской фирмы – в посредничестве в коммерческом подкупе.

- По версии следствия, в марте 2022 года старший инженер-строитель одного из филиалов АО «Тандер» получил через своего знакомого, выступавшего в качестве посредника, от коммерческого директора строительной организации 428 тысяч рублей за способствование в заключении договоров подряда на выполнение строительно-монтажных и иных работ в магазинах Переславля-Залесского Ярославской области и Буя Костромской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд.