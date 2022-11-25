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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 6:34

Двух ярославцев обвиняют в коммерческом подкупе

Уголовное дело передано в суд
Полина Вачнадзе
Следственные органы Ярославля завершили расследование уголовного дела в отношении двух ярославцев

Следственные органы Ярославля завершили расследование уголовного дела в отношении двух ярославцев

Фото: Полина Вачнадзе

Следственные органы Ярославля завершили расследование уголовного дела в отношении двух ярославцев. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 44-летний старший инженер-строитель акционерного общества обвиняется в коммерческом подкупе, а его знакомый – 40-летний директор ярославской фирмы – в посредничестве в коммерческом подкупе.

- По версии следствия, в марте 2022 года старший инженер-строитель одного из филиалов АО «Тандер» получил через своего знакомого, выступавшего в качестве посредника, от коммерческого директора строительной организации 428 тысяч рублей за способствование в заключении договоров подряда на выполнение строительно-монтажных и иных работ в магазинах Переславля-Залесского Ярославской области и Буя Костромской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд.