В Ярославле долгожительнице Клавдии Гадючкиной исполнилось 113 лет. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

В Ярославле вчера, 24 ноября, долгожительнице Клавдии Гадючкиной исполнилось 113 лет.

Она родилась в 1909 году и ребенком застала Октябрьскую революцию. В 15 лет Клавдия пошла работать на хлопчатобумажную фабрику в Норском, а с 18 уже работала полный день и была передовиком производства. Во время Великой Отечественной одна справлялась с детьми. До самой пенсии трудилась на фабрике «Красный перевал».

- И до сих пор Клавдия Михайловна ведет домашние дела, интересуется жизнью города и страны, сохраняет активность и позитивный настрой. Говорит, чтобы прожить долго и счастливо, нужно работать и относиться ко всем с добром, - поделился губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Сейчас у ярославны 6 внуков, 8 правнуков и 4 праправнука. Остается пожелать Клавдии Гадючкиной побольше здоровья и положительных эмоций.