В Ярославле на смену ледяным дождям придут морозы

В Ярославской области обещают 15-градусный мороз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Центра «Фобос» рассказали о погоде в ближайшие дни. Период гололеда, по данным специалистов, заканчивается, осадки теперь будут выпадать только в виде снега.

- Сегодня местами опять возможны ледяные дожди, но с четверга тучи станут рассеиваться, снежные заряды приобретут локальный и кратковременный характер. Воздух начнет быстро остывать, - сообщили в «Фобосе».

Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, местами дымка, -2..-4, ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером - небольшой снег, местами дымка. Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой снег, местами дымка, температура -4..-6.

24 ноября переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью и днем -4..-6, ветер северный, умеренный.

25 ноября ожидается переменная облачность; ночью -11..-13, днем -8..-10, ветер слабый.

26 ноября на фоне повышенного давления переменная облачность; ночью -13..-15, днем -7..-9, ветер восточный, умеренный.

27 ноября переменная облачность, небольшой снег, местами дымка; ночью -8..-10, днем -4..-6, ветер восточный, умеренный.