В Ярославле из-за непогоды и аварии встали трамваи

В Ярославле из-за прошедшего ночью ледяного дождя встали трамваи. В социальных сетях пассажиры пишут, что утром 23 ноября была парализована работа трамваев №5 и №7:

- 11 микрорайон. Последствия ледяного дождя.

Но, как оказалось, не только погода причина нарушений в работе общественного транспорта. На трамвайных путях произошла авария и понадобилось время для ее устранения. Сейчас движение маршрутов №5 и №7 восстановлено.

Но ярославцы все равно высказали претензии по поводу уборки города. Снежная каша на тротуарах превратилась в ледяные бугры. Чтобы не стать пациентом травмпункта, ходить приходится с большой осторожностью.

- Дороги вроде как почистили, но весь снег смели к бордюрам. У некоторых остановок уже снежные завалы. А еще только ноябрь, большие снегопады не проходили, - ругаются ярославцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зима показала Москве «Кузькину мать»: пугающими и смешными видео ледяного дождя делятся жители столицы

Жители столицы публикуют видео ледяного дождя в Москве 22 ноября 2022 (подробнее)