Ярославские следователи приняли участие в оперативном совещании с Александром Бастрыкиным

В 2022 году в России было расследовано почти 56 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видеоконференции, на котором обсудил с подчиненными итоги работы ведомства за 9 месяцев этого года.

За это время было расследовано почти 56 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Благодаря принятым мерам увеличилась доля дел, расследование по которым завершено в срок до двух месяцев. Кроме того, удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия показал устойчивую тенденцию к росту. Его размер составил почти 238 миллиардов рублей, также на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 108 миллиардов рублей.

Глава ведомства обратил внимание руководителей следственных управлений СК России на значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых мигрантами. В связи с этим глава СК поручил принять комплекс мер по повышению раскрываемости таких преступлений. Кроме того, глава ведомства отметил важность устранения процессуальных нарушений при рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел экстремистской и террористической направленности.

Председатель Следственного комитета обратил внимание руководителей следственных управлений на необходимость оперативного и эффективного реагирования на обращения и комментарии граждан в социальных медиа, подчеркнув значимость обратной связи с населением для получения объективной картины происходящего. Он добавил, что надлежит обеспечить регулярное проведение тематических личных приемов граждан и постоянный мониторинг интернет-пространства.

- Каждый негативный комментарий должен получить соответствующий отклик наших сотрудников, - подчеркнул Александр Бастрыкин.