Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение за нарушения требований технических регламентов

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям из ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский поступили материалы КУСП (Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествия) о факте перевозки индивидуальным предпринимателем в октябре 2022 года баранины охлажденной (в количестве 24 туш общим весом 267,950 кг) из Московской области в г. Ярославль с нарушением правил перевозки (навалом). Согласно имеющемуся объяснению, индивидуальный предприниматель лично сложил мясо на полу навалом и перевозил на принадлежащем ему автотранспортном средстве.

По факту нарушения при перевозке продуктов животноводства в связи с ограничениями, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336, владельцу продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 17 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевых продукции», а также п. 88, 98, 100 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), а именно: в процессе перевозки туши, полутуши и четвертины транспортировать в вертикальном подвешенном состоянии, исключающем их соприкосновение.